В Пинске открыли кабинет компьютерной томографии с новым томографом

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко открыли сегодня в Пинской центральной больнице кабинет компьютерной томографии, в котором вместо старого, отслужившего 16 лет, установлен новый компьютерный томограф.
Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко отметил:
– Хочу поздравить Брестский регион с очередным приобретением высокотехнологичного оборудования – компьютерного томографа. Это не первый и не последний КТ, который поступает в Брестскую область и во все регионы нашей страны. Пинская больница с поликлиникой являются межрегиональным центром. Здесь должно быть все необходимое для оказания специализированной квалифицированной медицинской помощи. В первую очередь это аппараты МРТ, КТ и ангиограф. Они есть. Отмечу, что КТ установлен в очень короткие сроки, быстро было подготовлено помещение, сработали все – начиная от строителей, проектировщиков до медработников – очень быстро. Мы надеемся, что медпомощь в регионе станет еще более доступной и качественной.
Как отметил главный врач Пинской центральной больницы Сергей Конюх, для обеспечения специализированной высокотехнологичной медицинской помощью жителей, проживающих в радиусе 80 километров от Пинска (Дрогичинский, Ивановский, Лунинецкий, Столинский районы), в Пинской центральной поликлинике и Пинской центральной больнице функционируют девять межрайонных специализированных центров и 13 межрайонных специализированных отделений.
В 2020 году по программе переоснащения перинатальных центров в Пинский межрайонный родильный дом поставлено оборудование на сумму 837 тысяч рублей, в том числе четыре аппарата ИВЛ для недоношенных детей, рентгенодиагностический аппарат, шесть инкубаторов для новорожденных и другое.
В 2020 году после реконструкции в Пинске введен в эксплуатацию лечебный корпус межрайонного онкодиспансера. Здесь уже работает рентгеновский компьютерный спиральный томограф, который закуплен за счет средств Минздрава.
КТ в Пинске, а также недавно введенные в действие КТ в Кобрине, Березе и Столине поставлены по проекту «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь». Проект финансируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития. В 2021 году в рамках проекта ожидается поставка рентгеновского компьютерного томографа в онкодиспансер Барановичской центральной поликлиники.
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В Пинске открыли кабинет компьютерной томографии с новым томографом
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