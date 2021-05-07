В Пинске открыли кабинет компьютерной томографии с новым томографом

отметил:Как отметил главный врач Пинской центральной больницы Сергей Конюх, для обеспечения специализированной высокотехнологичной медицинской помощью жителей, проживающих в радиусе 80 километров от Пинска (Дрогичинский, Ивановский, Лунинецкий, Столинский районы), в Пинской центральной поликлинике и Пинской центральной больнице функционируют девять межрайонных специализированных центров и 13 межрайонных специализированных отделений.В 2020 году по программе переоснащения перинатальных центров в Пинский межрайонный родильный дом поставлено оборудование на сумму 837 тысяч рублей, в том числе четыре аппарата ИВЛ для недоношенных детей, рентгенодиагностический аппарат, шесть инкубаторов для новорожденных и другое.В 2020 году после реконструкции в Пинске введен в эксплуатацию лечебный корпус межрайонного онкодиспансера. Здесь уже работает рентгеновский компьютерный спиральный томограф, который закуплен за счет средств Минздрава.КТ в Пинске, а также недавно введенные в действие КТ в Кобрине, Березе и Столине поставлены по проекту «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь». Проект финансируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития. В 2021 году в рамках проекта ожидается поставка рентгеновского компьютерного томографа в онкодиспансер Барановичской центральной поликлиники.