В Пинске из-за аварии без холодной воды остались детский сад и несколько жилых домов, сообщается на сайте горисполкома.
Авария произошла в среду, 4 ноября, на водопроводе по ул. Рокоссовского. "Пинскводоканал" перекрыл прорыв и организовал подвоз питьевой воды в цистерне. Холодная вода не поступала в два жилых дома по ул. Клещева и в один на ул. Жени Гуренковой, а также в детский сад № 4.
Известно, что авария по возможности будет устранена до 20:00.
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В Пинске на водопроводе произошла авария: без холодной воды остались детсад и несколько домов
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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