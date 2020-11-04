В Пинске на водопроводе произошла авария: без холодной воды остались детсад и несколько домов

Авария произошла в среду, 4 ноября, на водопроводе по ул. Рокоссовского. "Пинскводоканал" перекрыл прорыв и организовал подвоз питьевой воды в цистерне. Холодная вода не поступала в два жилых дома по ул. Клещева и в один на ул. Жени Гуренковой, а также в детский сад № 4.Известно, что авария по возможности будет устранена до 20:00.