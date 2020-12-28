Инцидент произошел в Пинске. В одном из торговых павильонов были конфискованы пиротехнические изделия на сумму свыше 30 тысяч рублей.
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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Продавец знала о запрете на реализацию данного вида пиротехники, однако продавала ее. Товар изъят. Хочется напомнить, что с 23 декабря текущего года действуют изменения в реализации пиротехнических изделий. Так, не распространяется запрет на реализацию пиротехнических изделий технического назначения организациям по перечню согласно приложения, а также на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового назначения 1-го класса опасности – бенгальскими огнями, свечами, хлопушками, тортовыми свечами.
Фото: pixabay.com
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В Пинске конфисковали свыше четырех тысяч пиротехнических изделий
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