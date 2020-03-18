В Пинске хотят построить солнечную электростанцию

Ирландская компания «Пьюа Энерджи» может построить солнечную электростанцию в Пинске. Об этом рассказал первый зампредседателя горисполкома Михаил Самолазов.

В Пинском горисполкоме прошла встреча представителей компании с руководством предприятий, являющихся крупными потребителями электроэнергии, для которых экономия затрат на энергию означает снижение себестоимости продукции и последующее повышение конкурентоспособности производителей.

В строительстве солнечной электростанции заинтересованы и местные власти. «Город имеет свою специфику. Доля местных видов топлива в топливно-энергетическом балансе Пинска составляет 68%. Стоит задача переходить на альтернативные источники энергии», — цитирует Самолазова БЕЛТА.

По его словам, в городе уже используют водную энергетику — предприятие «Днепробугводпуть» эксплуатирует построенную на шлюзах гидроэлектростанцию небольшой мощности. «Перспектива за солнечными коллекторами. Поэтому, можно сказать, наши интересы сходятся, а проект имеет перспективу», — считает первый зампредседателя.

Он добавил, что в настоящее время проводится анализ и детализация проекта, которые позволят определиться с мощностью фотоэлектрической станции. Она может вырабатывать от 4 до 12 мегаватт электроэнергии. В зависимости от этого ирландская компания готова инвестировать в проект от 5 млн до 12 млн евро. Пинские власти готовы предоставить земельный участок площадью до 20 гектаров в районе Западного промузла. Солнечная электростанция может быть построена за два года.