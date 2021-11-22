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В Пинске грузовой поезд сбил пожилого мужчину

81-летний мужчина был смертельно травмирован около железнодорожной станции Пинск, сообщает БЕЛТА

Иллюстративное фото

  О случившемся рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев: 

– Трагедия произошла днем 20 ноября. Грузовой поезд сообщением Брест – Лунинец сбил пожилого жителя Пинска. Спустя несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице. Железнодорожное полотно пенсионер пересекал вне пешеходного перехода. По предварительной информации, он возвращался из магазина домой и хотел сократить путь, – пояснил он. 

В этот же день вблизи железнодорожной станции Пинск обнаружили раненого 46-летнего мужчину. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение. По характеру телесных повреждений следователи предполагают, что мужчина попал под поезд. Точную причину его гибели установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Следователи выясняют обстоятельства обоих происшествий.

Фото: pixabay.com
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