В Pfizer сообщили, что их вакцина против коронавируса эффективна у детей на 90%

Как пишет The Guardian, прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет против коронавируса начнут уже в ноябре. Первые дети пройдут полный курс вакцинации против COVID-19 к Рождеству, если регулирующие органы дадут разрешение.Отмечается, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разместило первоначальный обзор сведений по безопасности и эффективности препарата компании 22 октября. На будущей неделе советники FDA публично обсудят полученную информацию.Если FDA разрешит применять низкодозовые прививки, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) вынесут окончательные рекомендации о том, кто должен их получать.