Правоохранители пришли на подворье к 42-летнему жителю поселка Копаткевичи с обыском. Проверялась оперативная информация о том, что он занимается скупкой краденого и металлолома, а также нелегально торгует спиртом.
Мужчина отказался открывать дверь и грозил милиционерам расправой. Представители РОЧС бензорезом вскрыли замок, сельчанин с металлическим предметом в руках набросился на правоохранителей. Его впоследствии задержали. На подмогу к хозяину дома прибежали родственники, также проявившие агрессию и провоцировавшие драку. В результате конфликта наручники были надеты и на 43-летнего брата задержанного.
– В отношении хозяина дома возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, заключили его под стражу, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. – В отношении старшего брата, пришедшего на подмогу, составлен административный протокол за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении тем служебных полномочий.
Что касается оперативной информации, то она подтвердилась: в гараже хозяина дома нашли несколько украденных бензопил, две двадцатилитровые канистры с окрашенным дизтопливом и двадцать литров спиртосодержащей жидкости. Этому аспекту будет дана правовая оценка после расследования.
Видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Петриковском районе скупщик краденого угрожал правоохранителям. Возбуждено уголовное дело
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