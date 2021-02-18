Бедствие в деревне Голубица произошло ближе к вечеру. На место происшествия были вызваны спасатели. До их приезда сельчанин 1959 года рождения, зная, что в жилье, охваченном пламенем, находится 45-летний сын хозяйки, не теряя времени ринулся в дом и увидел ползущего к выходу соседа, вынес его на воздух.
Пострадавшим – он получил ожоги – занялись подъехавшие медики «скорой». Они доставили его в больницу для дальнейшей помощи. С пожаром справились спасатели. Огонь уничтожил значительную часть кровли, потолочного перекрытия, частично – имущество.
– В качестве причины бедствия, едва не приведшего к трагедии, рассматривается неосторожность при курении, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Фото МЧС
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В Петриковском районе сельчанин вынес из загоревшегося дома соседа
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