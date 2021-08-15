В Петриковском районе сегодня воспроизвели бой на участке «Линии Сталина»

Военно-историческая реконструкции «Огненное лето 1941 года. Мозырский укрепрайон» развернулась сегодня возле деревни Беседки на Петриковщине. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине тяжелых оборонительных боев в Полесских областях и укрепленных районах «Линии Сталина».

Организаторы масштабного проекта: военно- исторический клуб «53-й мотострелковый полк НКВД» филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» и Петриковской районный исполнительный комитет. Так же на реконструированном поле боя по обе стороны фронта оказались участники военно-исторических клубов Гомельщины, среди которых - «Поиск», «БМП», «Память».





Реконструкция повторяет бои горячего лета 1941 года, когда гитлеровские войска в стремительном блицкриге уперлись в «Линию Сталина». В этих укрепрайонах развернулись ожесточенные бои, рассказывает руководитель ВИК «53-й мотострелковый полк НКВД» Максим Буланчиков:

- Конечно, это противостояние - собирательный образ. Однако данная реконструкция в полной мере отражает бои местного значения, которые шли летом 41-го на гомельском направлении в полесском регионе. Тяжелое время: отступления Красной армии, действия диверсантов в ее тылах, беженцы. Тем не менее, разворачивались ожесточенные бои, навязанные врагу нашими воинами. Каждый день, который захватчики теряли здесь на Полесье, давал больше шансов для дальнейших побед нашим славным предкам.





Небольшая историческая справка: строительство «Линия Сталина» было начато в 1928 году, для защиты границ молодого советского государства. Западная ее часть растянулась от Карельского перешейка до Черного моря и состояла из укрепрайонов. В 1941 году они сыграли свою роль в срыве плана «Барбароссы». Например, Минский укрепрайон связывал своим сопротивлением продвижение германской армии три дня, Полоцкий 20 дней, Киевский — более двух месяцев.

Не осталось в стороне и Полесье. Мозырский укрепрайон - 128 километров от Лельчиц до Копаткевичей. Глубина фронта составляла до шести километров. В Уре (укрепрайоне) было построено около двухсот ДОТов. Некоторые сохранились до сих пор. Вокруг одного из них (№ 263) и развернулся современный инсценированный бой. Это серьезное оборонительное сооружение, уточняет руководитель ВИК «Бетонный меридиан Полесья» Николай Грушко:





- Такой ДОТ мог выдержать прямое попадание из самоходки или полевого орудия с 10-15 метров. Здесь находилось до 5 бойцов. Вооружение - два пулемета «Максим» с боекомплектом в 9 тысяч патронов. Главная задача – уничтожение живой силы противника.

Стоит отметить, что в полосе укрепрайона широкомасштабных боевых действий не было. Транспортный коммуникаций, по которым двигались армии Вермахта проходили северней и южнее. Тем не менее это лето было наполнено кровопролитными боями местного значения. Первые немецко-фашистские части появились здесь 29 июля 1941 года. Укрепления района были оставлены лишь 19 августа 41-го, после взятия Гомеля и опасности окружения. Полесская оборона на этом рубеже длилась 21 день! Эти события навсегда опечатались в памяти нашего народа, уверена заместитель председателя Петриковского райисполкома Светлана Сенько:

- Ровно 80-лет назад началась ужасная и героическая веха в истории Беларуси – Великая Отечественная война. Поэтому эта реконструкция очень актуальна, она дает возможность окунуться в те далекие времена, и ощутить ту боль и трагедию, которую испытал наш белорусский народ. Это очень актуально для молодежи, которая должна своими глазами увидеть, на сколько непросто было дедам и прадедам выиграть войну. Сколько всего пришлось пережить белорусам. Поэтому очень важно, что посмотреть на реконструированные события 1941 годы приехали десятки семей с детьми. Мы должны ценить, чего добились белорусы за эти восемьдесят лет, и опираясь на победы предков, строить свою счастливую, мирную и свободную страну.

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