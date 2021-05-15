В Петриковском районе мужчина погиб при пожаре в доме своей свекрови.
Инцидент произошел 14 мая в деревне Секеричи. В 17:20 сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в жилом доме по улице Солнечной обнаружен обгоревший труп человека, имеется небольшой задымление. По прибытии к месту вызова горение в доме отсутствовало. В комнате на кровати было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС.
– Частная собственность принадлежит женщине 1942 года рождения. Погибший 1960 года рождения проживал там с разрешения хозяйки. Мужчина приходился пенсионерке зятем. В результате пожара огнем повреждена кровать. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка, – сообщила sb.by официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Опубликовано:
1041
В Петриковском районе при пожаре погиб мужчина
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter