В Петриковском районе при пожаре погиб мужчина

Инцидент произошел 14 мая в деревне Секеричи. В 17:20 сотрудникам МЧС поступило сообщение о том, что в жилом доме по улице Солнечной обнаружен обгоревший труп человека, имеется небольшой задымление. По прибытии к месту вызова горение в доме отсутствовало. В комнате на кровати было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС., – сообщила sb.by