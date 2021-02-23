Трагедия произошла в агрогородке Бабуничи под утро.
Загорелась одна из квартир кирпичного дома на двух хозяев. На место происшествия были вызваны спасатели. В жилье с очагом возгорания они обнаружили обгоревшее тело 42-летнего жильца.
Он находился под упавшими строительными конструкциями. Спасатели ликвидировали пожар. Практически полностью сгорели кровля дома, потолочное перекрытие. Внутри обеих квартир пострадало имущество. Ситуацией занимаются следователи.
– В качестве причины пожара и последовавшей гибели сельчанина рассматривается неосторожность его при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
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В Петриковском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК