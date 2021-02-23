В Петриковском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин

Загорелась одна из квартир кирпичного дома на двух хозяев. На место происшествия были вызваны спасатели. В жилье с очагом возгорания они обнаружили обгоревшее тело 42-летнего жильца.Он находился под упавшими строительными конструкциями. Спасатели ликвидировали пожар. Практически полностью сгорели кровля дома, потолочное перекрытие. Внутри обеих квартир пострадало имущество. Ситуацией занимаются следователи., – сообщает