В Петриковском районе из Припяти достали тело ранее пропавшего сельчанина

Мужчина ушел из дома 26 апреля, взял лодку. После того как не вернулся домой, близкие заявили о пропаже. Были организованы поиски, которые не привели к результату.



Погибшего обнаружили в реке возле деревни Макаревичи местные жители, неподалеку – лодку. На место происшествия выезжали представители соответствующих служб.



– Сотрудники ОСВОД достали тело из воды, – сообщил сотрудник Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.



Обстоятельства гибели сельчанина уточняют следователи.