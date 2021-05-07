Мужчина ушел из дома 26 апреля, взял лодку. После того как не вернулся домой, близкие заявили о пропаже. Были организованы поиски, которые не привели к результату.
Погибшего обнаружили в реке возле деревни Макаревичи местные жители, неподалеку – лодку. На место происшествия выезжали представители соответствующих служб.
– Сотрудники ОСВОД достали тело из воды, – сообщил сотрудник Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
Обстоятельства гибели сельчанина уточняют следователи.
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В Петриковском районе из Припяти достали тело ранее пропавшего сельчанина
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