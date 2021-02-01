Трагедия произошла 31 января в четвертом часу дня у деревни Снядин. Рядом находится паромная переправа.
Фото носит иллюстративный характер
Дежурный, увидев, что два человека тонут, пытался им помочь подручными средствами, но не смог из-за удаленности и тонкости льда. Мужчины ушли под лед. На место происшествия прибыли спасатели ОСВОД и МЧС. В 20 метрах от берега было зафиксировано нарушение целостности льда, там же находились предметы одежды.
– Водолазы Петриковской спасательной станции ОСВОД и специалисты аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС ведут поиски мужчин, – сообщают в Гомельской областной организации ОСВОД.
Фото: БЕЛТА
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В Петриковском районе двое мужчин утонули в Припяти
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