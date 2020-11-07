Первое пожарное депо появилось в районе 60 лет назад. С того момента много воды утекло – кардинально меняется материально-техническая база службы спасателей. Она дополняется современными техническими ресурсами для выполнения стоящих задач, тренировок, профилактики чрезвычайных происшествий, организации быта. И открытие пожарной аварийно-спасательной части №1 в Петрикове – новая ступенька в развитии подразделения, в обеспечении безопасности района.
Присутствовавший на торжественном открытии подразделения председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей сказал:
– Профессионалы, отвечающие за нашу безопасность ,должны находиться в комфортных условиях.
Руководитель области пожелал, чтобы в практике работы специалистов службы было меньше оперативных выездов и больше профилактики.
Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко акцентировал внимание на том, что материально-техническое развитие подразделений безопасности в стране было и остается предметом постоянной заботы, как и подготовка состава.
– Иначе быть не может, ведь наши граждане ждут от нас высокопрофессиональной работы, – подчеркнул министр.
Слова благодарности прозвучали в адрес ОАО «Беларускалий», которое оказало помощь в строительстве депо. Заместитель генерального директора акционерного общества Александр Михневич также принял участие в церемонии открытия.
Мероприятие прошло с разрезанием красной ленточки, вручением руководству части символического ключа, как принято на новосельях. Прошли показательные выступления юных спортсменов, членов сборной Гомельской области по пожарно-спасательному спорту, а также спасателей Гомельщины. Состоялась экскурсия по новому депо. В память о событии гости посадили деревья на аллее «Пожарное братство». Владимир Ващенко также пообщался с личным составом подразделения, ответил на вопросы служащих.
Фото МЧC
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В Петрикове открыли новое подразделение МЧС
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