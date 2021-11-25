В первый день годовых торгов древесиной организации Минлесхоза продали более 2,8 млн кубометров кругляка

Вчера, 24 ноября, прошел первый день годовых торгов древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года по новым правилам. В частности, торги делятся по потребительским секциям. Так, борьба за сырье для высококачественной пилопродукции и хвойной фанеры и для оцилиндрованной и окоренной продукции уже завершилась. Организации Минлесхоза продали более 2,8 млн кубометров древесины – свыше 2,5 млн кубов кругляка диаметром 14–25 сантиметров, от 26 сантиметров сортов А, В и С, а также более 360 тысяч кубов кругляка диаметром 5–14 сантиметров сортов В и С.





В отделе реализации лесопродукции Минлесхоза рассказали:

– Рынок отрегулировал стоимость лесоматериалов. Так, по первой позиции мы наблюдаем снижение стоимости более чем на 40 процентов по сравнению с предыдущими торгами, по второй – незначительное увеличение стоимости.

Торги продлятся еще два дня. Расписание можно посмотреть на сайте Минлесхоза и Белорусской универсальной товарной биржи.

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