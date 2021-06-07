В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха

В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали о санитарном состоянии зон отдыха у воды, расположенных в границах пристоличного региона, в первые дни июня.
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– Решениями городского и районных исполнительных комитетов на территории Минской области определено 99 зон массового отдыха населения у водных объектов, за которыми закреплены ответственные эксплуатирующие организации, ведомства и службы, – проинформировали в отделении коммунальной гигиены. – При проведении надзорных мероприятий в первые дни купального сезона специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минской области выявлены нарушения в части несвоевременного покоса сорной растительности, замусоренности пляжей на четырех зонах отдыха. По выявленным нарушениям в адрес субъектов хозяйствования направлено три рекомендации об устранении нарушений, наложен один штраф на сумму 58 рублей, в территориальные органы исполнительной власти направлено одно информационное письмо, в ведомства для принятия мер также одно.
С начала купального сезона учреждениями государственного санитарного надзора Минской области обеспечен еженедельный контроль качества и безопасности воды зон рекреаций. В первые дни июня отобрано и исследовано 182 пробы воды.
– Все пробы соответствовали установленным требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям, шесть проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям безопасности, – констатировали специалисты.
По состоянию на 4 июня было ограничено купание детей в трех зонах отдыха Минской области: на городском пляже Вилейского водохранилища в городе Вилейка, на детском пляже у реки Вилия «Солнечный» в Вилейском районе и на пруду в деревне Осиповичи Вилейского района.
Ранее сообщалось, что специалистами санитарно-эпидемиологической службы страны в рамках подготовки к купальному сезону 2021 года проведено обследование всех зон рекреации, утвержденных решениями органов исполнительной власти. Особое внимание уделено организации санитарной очистки и благоустройству территорий, наличию и содержанию общественных туалетов, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, пляжного оборудования и другого, обеспечен лабораторный контроль воды поверхностных водных объектов зон рекреации.
По рекомендациям учреждений санитарно-эпидемиологической службы субъектами хозяйствования проведен ряд мероприятий по благоустройству и улучшению содержания зон рекреации. В период всего купального сезона будет обеспечен лабораторный контроль воды поверхностных водных объектов по показателям безопасности.
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В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.