Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха

В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха

В Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали о санитарном состоянии зон отдыха у воды, расположенных в границах пристоличного региона, в первые дни июня.

Архивное фото

– Решениями городского и районных исполнительных комитетов на территории Минской области определено 99 зон массового отдыха населения у водных объектов, за которыми закреплены ответственные эксплуатирующие организации, ведомства и службы, – проинформировали в отделении коммунальной гигиены. – При проведении надзорных мероприятий в первые дни купального сезона специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минской области выявлены нарушения в части несвоевременного покоса сорной растительности, замусоренности пляжей на четырех зонах отдыха. По выявленным нарушениям в адрес субъектов хозяйствования направлено три рекомендации об устранении нарушений, наложен один штраф на сумму 58 рублей, в территориальные органы исполнительной власти направлено одно информационное письмо, в ведомства для принятия мер также одно.

С начала купального сезона учреждениями государственного санитарного надзора Минской области обеспечен еженедельный контроль качества и безопасности воды зон рекреаций. В первые дни июня отобрано и исследовано 182 пробы воды.

– Все пробы соответствовали установленным требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям, шесть проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям безопасности, – констатировали специалисты.

По состоянию на 4 июня было ограничено купание детей в трех зонах отдыха Минской области: на городском пляже Вилейского водохранилища в городе Вилейка, на детском пляже у реки Вилия «Солнечный» в Вилейском районе и на пруду в деревне Осиповичи Вилейского района.

Ранее сообщалось, что специалистами санитарно-эпидемиологической службы страны в рамках подготовки к купальному сезону 2021 года проведено обследование всех зон рекреации, утвержденных решениями органов исполнительной власти. Особое внимание уделено организации санитарной очистки и благоустройству территорий, наличию и содержанию общественных туалетов, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, пляжного оборудования и другого, обеспечен лабораторный контроль воды поверхностных водных объектов зон рекреации.

По рекомендациям учреждений санитарно-эпидемиологической службы субъектами хозяйствования проведен ряд мероприятий по благоустройству и улучшению содержания зон рекреации. В период всего купального сезона будет обеспечен лабораторный контроль воды поверхностных водных объектов по показателям безопасности. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
Версия для печати
Новости и статьи
Путин в разговоре с председателем Евросовета заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь
Россиянин с фальшивым паспортом пытался улететь из Минска в Дубай
В розовом цвете: 10 фактов о Розовой пантере
Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» экспонируется в Витебском государственном медицинском университете до 11 июня
Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков
На ж/д вокзале в Минске откроют лабораторию для ПЦР-тестирования на COVID-19
В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха
Орда: эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками
Люди, события и традиции – все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства
Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Головняки – неотъемлемая часть невероятности. Но приходят не сразу
Сколько морковного сока нужно выпивать, чтобы нормализовать давление? Отвечает врач
В Беларуси учрежден День народного единства
Сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета начал функционировать Военно-медицинский институт
Как королевская семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери
В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией
Ивашко обыграл Мазура в первом раунде квалификации турнира в Германии
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с четырьмя погибшими в Могилевском районе
VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля
Более 200 белорусских туристов вернулись из Туниса, 90 все еще остаются на Кипре
Трансгендеры рвутся на Олимпиаду в Токио
мнение
Николай ЩЕКИН
Демократия: подлинная и мнимая
Эксперт: Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
В МИД России призвали повысить роль государства в управлении интернетом
В Госдуме России предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике
Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе
Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП
Очереди на границах: выезда в ЕС ожидают более 1,8 тысячи грузовиков
МАРТ расширил госрегулирование цен на соцзначимые товары
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Топ-10 фильмов для семейного просмотра
мнение
Дмитрий КРЯТ
О кейсе Шрайбмана
1-я городская клиническая больница Минска вернулась к привычному режиму работы
Telegram-канал "Лида для жизни ЧАТ" признан экстремистским
В Лельчицах иномарка сбила девятилетнюю девочку-велосипедистку
Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”
В Беларуси за минувшие выходные в ДТП погибли 6 человек
В Правительстве предлагают расширить основные направления деятельности парка «Великий камень»
Стало известно, кто будет готовить сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации
Ярошенко позитивно оценил отдачу парка «Великий камень» для экономики
Умер народный артист России Валерий Лонской
Назван популярный продукт, ведущий к раку кишечника
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.
Шпаковский: политикоформирующие круги Евросоюза сейчас находятся в конфликтной фазе
Захаров покидает пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею
Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа
Авторы
СКАНИРУЙТЕ