В первые дни лета в Минской области купание детей было ограничено в трех зонах отдыха

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– проинформировали в отделении коммунальной гигиены.С начала купального сезона учреждениями государственного санитарного надзора Минской области обеспечен еженедельный контроль качества и безопасности воды зон рекреаций. В первые дни июня отобрано и исследовано 182 пробы воды.– констатировали специалисты.По состоянию на 4 июня было ограничено купание детей в трех зонах отдыха Минской области: на городском пляже Вилейского водохранилища в городе Вилейка, на детском пляже у реки Вилия «Солнечный» в Вилейском районе и на пруду в деревне Осиповичи Вилейского района.Ранее сообщалось, что специалистами санитарно-эпидемиологической службы страны в рамках подготовки к купальному сезону 2021 года проведено обследование всех зон рекреации, утвержденных решениями органов исполнительной власти. Особое внимание уделено организации санитарной очистки и благоустройству территорий, наличию и содержанию общественных туалетов, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, пляжного оборудования и другого, обеспечен лабораторный контроль воды поверхностных водных объектов зон рекреации.По рекомендациям учреждений санитарно-эпидемиологической службы субъектами хозяйствования проведен ряд мероприятий по благоустройству и улучшению содержания зон рекреации. В период всего купального сезона будет обеспечен лабораторный контроль воды поверхностных водных объектов по показателям безопасности.