В первую очередь – поддержка местного иммунитета. Комаровский рассказал, как лечить аденоидит

Как только родители замечают у своего ребенка кашель, насморк, повышенную температуру и красное горло, они тут же отправляются на прием к оториноларингологу. Часто в подобных ситуациях врач ставит малышу диагноз "аденоидит". И обеспокоенные мамы и папы начинают искать волшебную таблетку, которая может вылечить их ребенка. Однако таковой, по мнению врача-педиатра высшей категории, кандидата медицинских наук, писателя и телеведущего Евгения Комаровского, не существует. Об этом специалист рассказал на своем YouTube-канале.
– В современном мире врач-оториноларинголог – очень редкий и узкий специалист, который, как правило, мастер в оперативных вмешательствах на системе ухо, горло, нос. Но любые аденоидиты, любые насморки, заложенные носы и красное горло лечат самые обыкновенные педиатры или семейные врачи, – объяснил Доктор Комаровский.
Аденоидит можно рассмотреть у ребенка самостоятельно. Для этого нужно заглянуть в горло и обратить внимание на покраснения и на две увеличенные рыхлые миндалины.
– Миндалин на самом деле не две, их больше. Есть еще одна, так называемая аденоидная миндалина, которая находится посередине и вверху, там, где воздух выходит из носа на заднюю стенку глотки, – отметил педиатр.
Специалист также добавил, что когда вирусная инфекция поражает основные две миндалины, то воспаляется и третья.
Бывают случаи, когда ребенок подцепил вирус, в результате чего произошел отек аденоидной ткани и миндалин. Если малыш еще не успел полностью вылечиться, но уже заразился другой вирусной инфекцией, возникает хроническое воспаление миндалин.
При этом, по словам Евгения Комаровского, часто аденоидная ткань неправильно расположена и находится в том месте, где выходит слуховая труба. Поэтому она может перекрывать трубу, из-за чего нарушается слух.
– Все что можно сделать при аденоидите, вообще не предусматривает каких-либо таблеток или уколов. В первую очередь нужно проводить мероприятия по поддержке местного иммунитета. Обязана быть организована чистая прохладная комната, где ребенок спит при температуре 18–20 градусов в теплой пижаме и под теплым одеялом. В этом помещении также должен быть хороший воздухообмен, а влажность – от 40 и до 60 процентов, – резюмировал педиатр.
Фото: pixabay.com
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В первую очередь – поддержка местного иммунитета. Комаровский рассказал, как лечить аденоидит
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