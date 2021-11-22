В Первомайском районе столицы за этот год совершены 362 кражи

С начала этого года в Первомайском районе столицы совершены 362 кражи, из них раскрыто 207, над остальными оперативники продолжают работу. Как показывают сводки, крадут деньги, продукты питания, одежду, мобильные телефоны, автомобильные магнитолы, дорогостоящую компьютерную технику, строительные инструменты, ювелирные изделия. Страдают как физические, так и юридические лица.

Совсем недавно парень и девушка из магазина в столичном торговом центре попытались вынести куртку и джемпер. Друзья решили обновить гардероб. Но не учли, что магазин использует на одежде двойную защиту. Сняв с вещей один из противокражных датчиков, ребята не заметили второго. В результате на выходе сработало звуковое извещение.

Скриншот с камер видеонаблюдения в торговом центре

Фото: Первомайское РУВД

– Теперь молодым людям грозит уголовная ответственность за попытку совершения кражи. Несовершеннолетние, совершая кражу, часто даже и не подозревают, что ответственность за подобные деяния наступает с 14 лет, – рассказал заместитель начальника Первомайского РУВД г. Минска, начальник криминальной милиции полковник милиции Александр Грамович.

К слову, за кражу грозит ответственность в виде общественных работ, штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

– Если кража совершена повторно либо группой лиц, то ответственность будет еще серьезнее – злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до четырех лет, – пояснил Александр Грамович.

фото алексея матюша.

Чтобы не пополнить статистику потерпевших от кражи, правоохранители советуют соблюдать несколько простых правил:

не оставляйте ключи под ковриком, в почтовом ящике или в иных легкодоступных местах;

уходя из дома, не забывайте запирать дверь на ключ, а также закрывать все форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленника;

не спешите открывать дверь незнакомцам: сначала установите личность пришедшего, а затем пускайте его на порог;

уезжая в отпуск или длительную командировку, попросите соседей, чтобы они время от времени посещали вашу квартиру, вынимали корреспонденцию из почтового ящика, так как ее переизбыток – сигнал для опытных воров об отсутствии хозяев;

выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте сигнализацию;

не паркуйтесь на неосвещенных участках улицы;

покидая автомобиль, не оставляйте на видном месте кошелек, мобильный телефон и другое имущество;

не оставляйте велосипеды без присмотра, используйте специальные замки;

ручную кладь постоянно держите при себе.

Если вы все-таки обнаружили у себя пропажу каких-либо вещей, то незамедлительно обращайтесь в милицию. Также настоятельно рекомендуется при обнаружении какого-либо имущества на территории торговых центров, учреждений образования и здравоохранения, в транспорте передавать его водителю, работникам администрации.

– Это связано с тем, что чаще всего объектом кражи становятся вещи, оставленные без присмотра. Граждане ошибочно думают, что могут присваивать себе найденные кошельки, деньги, сумки. Нужно понимать, что у каждой вещи есть хозяин, и присваивать чужое имущество – это значит нарушать действующее законодательство, – дополнил Александр Павлович.