С начала сентября в Первомайском районе столицы выдали почти 2 тысячи биометрических документов

С начала сентября в Беларуси начали выдавать биометрические документы. В Первомайском РУВД рассказали, сколько человек в районе уже получили новые паспорта. К слову сегодня, 17 декабря, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел празднуют 101 годовщину со дня образования.



В Первомайском РУВД столицы отдел по гражданству и миграции возглавляет подполковник милиции Светлана Анатольевна Рудишкина. В подразделении служит с 2003 года. За эти годы успела столкнуться с различными случаями, требующими оперативной и безотлагательной помощи гражданам.

– Нередки, например, такие случаи, когда семья собралась вылететь в отпуск, и в последние перед вылетом дни, выясняется, что у ребенка паспорт с истекшим сроком действия. Сотрудники ОГиМ профессионально и оперативно решают сложившуюся проблему, – рассказывает подполковник милиции.

С начала текущего года в отдел по гражданству и миграции Первомайского района поступило 30 благодарностей от граждан.

– Приятные моменты в работе, когда паспорт вручается гражданам, достигшим 100-летнего юбилея, а также особенно приятно вручать паспорт гражданам, получающим гражданство Республики Беларусь.

За эти долгие годы в подразделении произошли изменения, а последним и наиболее значимым считается появление биометрических паспортов и ID-карт.

– Как это часто бывает, переход к чему-то новому сопровождается различными сомнениями и кажется чем-то сложным. Но с началом выдачи таких документов все начали понимать насколько это удобно, – говорит Светлана Анатольевна. – Особенно для граждан, часто выезжающих за границу, поскольку можно при необходимости заказать два биометрических паспорта. Удобство в этом вопросе объясняется тем, что, если один документ сдан для получения визы, в процессе оформления гражданин может пользоваться вторым документом.

К слову, уже выдан 1981 биометрический документ, включая паспорта и ID-карты. А недавно появилась такая дополнительная услуга, как изготовление и выдача биометрических документов на дому. Сотрудники ОГиМ со специальным оборудованием готовы выехать по месту жительства граждан, которые по каким-либо причинам не могут лично посетить отдел по гражданству и миграции своего района.