В первом матче 28-го тура футбольного ЧБ «Минск» вырвал победу у «Ислочи»

На стадионе «Трактор» в столице завершился первый матч 28-го тура чемпионата страны по футболу. «Минск» весьма неожиданно сломил сопротивление «Ислочи» – 4:3. В поединке неоднократно менялся лидер, сразу три мяча из семи были забиты с пенальти, а победу подопечным Вадима Скрипченко в компенсированное время принес 17-летний игрок, который всего за несколько минут до того вступил в игру со скамейки запасных.



«Ислочь» подходила к поединку, имея в активе девятиматчевую беспроигрышную серию (шесть побед, три ничьи). Но и «Минск», откровенно проваливший первый круг, осенью заметно преобразился, что сулило крайне упорную борьбу. Таковую зрители и наблюдали.



Матч проходил по принципу американских горок. «Минск» открыл счет. Затем уступал 1:2 и 2:3. Но оба раза смог восстановить статус-кво. А буквально на последних секундах матча вырвал более чем трудовую викторию.



Авторами забитых мячей у «горожан» стали Александр Васильев дважды (15-я минута, с пенальти, 79, с пенальти), Александр Ануфриев (50) и Кирилл Зинович (90+2). А в составе «Ислочи» сегодня отличились Дмитрий Комаровский (29, с пенальти), Павел Рыбак (43) и Александр Макась (68).



Сегодня вечером еще состоится матч «Витебск» – «Рух». Завтра сыграют «Смолевичи» – «Неман», «Слуцк» – «Городея», «Динамо» (Брест) – «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» – БАТЭ. А на послезавтра запланированы встречи «Белшина» – РЦОР-БГУ и «Славия» – «Динамо» (Минск). Наибольший интерес, конечно, вызывает соперничество второй и первой на данный момент команд в Солигорске.



Полностью турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 53 очка (27 матчей). 2. «Шахтер» – 52 (27). 3. «Динамо» (Брест) – 48 (27). 4. «Неман» – 47 (27). 5. «Торпедо-БелАЗ» – 47 (27). 6. «Динамо» (Минск) – 45 (27). 7. «Ислочь» – 44 (28). 8. «Рух» – 40 (27). 9. «Минск» – 37 (28). 10. РЦОР-БГУ – 35 (27). 10. «Витебск» – 34 (27). 12. «Славия» – 33 (27). 13. «Городея» – 27 (27). 14. «Слуцк» – 27 (27). 15. «Белшина» – 21 (27). 16. «Смолевичи» – 14 (27).



Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), который забил 17 мячей. Его ближайшим преследователем является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.