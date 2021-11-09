В Перу второй за неделю министр ушел в отставку

Министр обороны Перу Уолтер Эдисон Айала Гонсалес заявил о своей отставке. Это 2-й глава ведомства, который решил оставить свою должность за последнюю неделю, пишет ТАСС.
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– Я передаю свою должность в распоряжение президента республики и верховного главнокомандующего вооруженными силами, благодарю свою страну и выполняю свой долг перед ней, – написал он на своей странице в Twitter.
По информации местной газеты El Comercio, уход главы оборонного ведомства связан с жалобами отдельных высокопоставленных военных на давление якобы с целью продвижения по службе людей, близких к президенту страны Педро Кастильо.
Напомним, 2 ноября министр внутренних дел Перу Луис Баррансуэла подал в отставку после того, как его обвинили в организации вечеринки во время действия запрета, введенного на период пандемии самим же МВД.