В Перу второй за неделю министр ушел в отставку

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– написал он на своей странице в Twitter.По информации местной газеты El Comercio, уход главы оборонного ведомства связан с жалобами отдельных высокопоставленных военных на давление якобы с целью продвижения по службе людей, близких к президенту страны Педро Кастильо.Напомним, 2 ноября министр внутренних дел Перу Луис Баррансуэла подал в отставку после того, как его обвинили в организации вечеринки во время действия запрета, введенного на период пандемии самим же МВД.