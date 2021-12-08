В Перу пропал вертолет Ми-171Ш

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС Перу пропал вечером накануне во время выполнения гуманитарной операции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военно-воздушное ведомство южноамериканской республики.
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– 7 декабря примерно в 11:52 (19:52 по минскому времени) вертолет Ми-171Ш ВВС Перу вылетел из международного аэропорта Хорхе Чавеса в город Сан-Рамон, регион Хунин, по пути в город Пукальпа. Связь с воздушным судном, не добравшимся до промежуточного пункта, была потеряна в 12:49 (20:49), – сказано в сообщении, размещенном в Twitter.
В ведомстве также пояснили, что рейс осуществлялся в рамках программы министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов.
В поиске пропавшего воздушного судна планировали задействовать самолет C-26B и вертолет Ми-17 (Ми-8), но по причине неблагоприятных погодных условий их использование было невозможно. В район Сан-Матео [столичный департамент страны], где, как предполагают в ВВС, может находиться исчезнувший вертолет, выбыла группа спецназа для проведения наземной поисково-спасательной операции.
Сколько пассажиров и груза было на борту, неизвестно.