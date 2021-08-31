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  2. В Перу автобус упал в овраг – погибли 17 человек

В Перу автобус упал в овраг – погибли 17 человек

Как минимум 17 человек погибли в результате падения автобуса в овраг. Трагедия произошла в центре Перу, передает ТАСС.


"Учитывая характеристики транспортного средства, внутри, по всей видимости, находились 40–45 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно", – цитирует газета Gestion главу дорожной полиции Мануэля Лосаду.

По информации правоохранителей, автобус направлялся из населенного пункта Уануко в Лиму. Транспортное средство въехало в холм, а после упало в овраг. По неподтвержденным данным, причиной происшествия могло стать то, что водитель автобуса, вероятно, уснул за рулем.

Фото: pixabay.com
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