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  2. В пермском вузе, в котором студент застрелил 6 человек, на неделю отменили занятия

В пермском вузе, в котором студент застрелил 6 человек, на неделю отменили занятия

В Пермском научно-исследовательском университете, где сегодня в результате стрельбы погибли 6 человек, отменили занятия до 27 сентября, пишет РИА Новости.


В вузе рассказали, что до конца недели в университете отменены все занятия и мероприятия. Сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Студентов и преподавателей просят не приходить в университет, доступ на территорию кампуса закрыт. 

По информации Следственного комитета РФ, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в университете. В результате произошедшего шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый выстрелил в правоохранителя при задержании и был ранен в процессе оказания сопротивления.

Фото: ТАСС
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