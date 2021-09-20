В пермском вузе, в котором студент застрелил 6 человек, на неделю отменили занятия

В Пермском научно-исследовательском университете, где сегодня в результате стрельбы погибли 6 человек, отменили занятия до 27 сентября, пишет РИА Новости.
В вузе рассказали, что до конца недели в университете отменены все занятия и мероприятия. Сотрудников перевели на дистанционный режим работы. Студентов и преподавателей просят не приходить в университет, доступ на территорию кампуса закрыт.
По информации Следственного комитета РФ, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в университете. В результате произошедшего шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый выстрелил в правоохранителя при задержании и был ранен в процессе оказания сопротивления.
Фото: ТАСС