В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя

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РИА Новости

Инцидент произошел сегодня в городе Березники. В лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. В настоящий момент несовершеннолетний задержан. Преподаватель с ранениями госпитализирован.На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия.