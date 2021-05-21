В Пермском крае ученик напал с ножом на преподавателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Фото: РИА Новости
Инцидент произошел сегодня в городе Березники. В лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. В настоящий момент несовершеннолетний задержан. Преподаватель с ранениями госпитализирован.
На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия.
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В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя
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