С 20 марта по 31 декабря соцработники территориального центра социального обслуживания населения Пинского района выполнили 213 заявок по доставке продуктов питания и медикаментов уязвимой категории граждан. На селе эта услуга оказалась востребованной. Сегодня в Пинском районе около семи тысяч одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, 939 – одиноких пожилых граждан и инвалидов, которые не имеют близких родственников. Социальные работники посещают пожилых граждан 2–4 раза в неделю в зависимости от потребности. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик рассказал:
– С начала пандемии в территориальные центры стали обращаться люди за помощью по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Соцработникам помогали волонтеры БРСМ и Красного Креста. Помощь организована и сейчас. Ежедневно с 8 до 17 часов в рабочие дни территориальным центром принимаются заявки на оказание помощи.
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В период пандемии соцработники Пинского района осуществили 213 доставок на дом продуктов питания и медикаментов
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Фото: Алексей МАТЮШ