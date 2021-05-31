В период летней детской оздоровительной кампании в Минской области планируется оздоровить почти 40% учащихся

Почти 40 процентов учащихся Минской области побывают в лагерях различного профиля в период летней оздоровительной кампании, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
– В Минской области планируется оздоровить 61 305 детей, или 39 процентов от общего количества учащихся, – проинформировали в центре. – При этом более 26 тысяч детей пройдут оздоровление в лагерях с круглосуточным пребыванием, около 35 тысяч – в лагерях с дневным пребыванием.
В период летней оздоровительной кампании будет задействовано около 1000 оздоровительных лагерей всех типов.
– Для обеспечения полноценного летнего отдыха и оздоровления детей в условиях загородного пребывания в Минской области в летний период будут функционировать 25 стационарных оздоровительных лагерей круглосуточного пребывания на 3,6 тысячи мест, – уточнили в центре. – 21 лагерь находится в коммунальной собственности, четыре – на балансе предприятий и организаций. Следует отметить, что в Минском районе начнет свою работу новый оздоровительный лагерь «Белые Росы».
Особое внимание уделяется оздоровлению социально незащищенных категорий детей. В период летней кампании бесплатными путевками будут обеспечены более 2130 детей-сирот и 1280 детей-инвалидов. В период летних каникул в Минской области также планируется организовать работу 125 лагерей труда и отдыха, в которых пройдут оздоровление 1860 учащихся.
– На подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону 2021 года направлено около 800 тысяч рублей, – констатировали в центре. – Из них 88,5 тысячи – Минским областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, 257 тысяч – из средств районных бюджетов, 300 тысяч – из резервного фонда Миноблисполкома, 122 тысячи – из средств собственников ведомственных оздоровительных лагерей, 22,5 тысячи рублей – из средств, заработанных на районном субботнике.
Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием управлений по образованию, спорту и туризму Минской области составит 390 рублей, в ведомственные стационарные лагеря – 780 рублей, в лагеря с дневным пребыванием – 121 рубль, в лагеря труда и отдыха – 122 рубля. Минским областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения направлено 7,7 миллиона государственных средств на удешевление стоимости путевок из средств республиканского бюджета.
– Обеспечен подбор и учеба для работы в лагерях руководителей, педагогов, медицинских работников и работников пищеблока, – отметили в центре. – В целях контроля за ходом оздоровительной кампании будет обеспечен постоянный мониторинг работы лагерей при участии всех заинтересованных служб.
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В период летней детской оздоровительной кампании в Минской области планируется оздоровить почти 40% учащихся
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