В период летней детской оздоровительной кампании в Минской области планируется оздоровить почти 40% учащихся

проинформировали в центре.В период летней оздоровительной кампании будет задействовано около 1000 оздоровительных лагерей всех типов.– уточнили в центре.Особое внимание уделяется оздоровлению социально незащищенных категорий детей. В период летней кампании бесплатными путевками будут обеспечены более 2130 детей-сирот и 1280 детей-инвалидов. В период летних каникул в Минской области также планируется организовать работу 125 лагерей труда и отдыха, в которых пройдут оздоровление 1860 учащихся.констатировали в центре.Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием управлений по образованию, спорту и туризму Минской области составит 390 рублей, в ведомственные стационарные лагеря – 780 рублей, в лагеря с дневным пребыванием – 121 рубль, в лагеря труда и отдыха – 122 рубля. Минским областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения направлено 7,7 миллиона государственных средств на удешевление стоимости путевок из средств республиканского бюджета.– отметили в центре.