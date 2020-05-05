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  2. В Пекине выпустили электронные талоны для стимулирования потребления в сфере культуры

В Пекине выпустили электронные талоны для стимулирования потребления в сфере культуры

В Пекине выпустили электронные талоны на сумму около 50 млн юаней (около 7 млн долларов) для стимулирования потребления в культурном секторе, сообщает «Синьхуа».

Городской Центр управления государственным имуществом в области культуры в субботу начал выпускать электронные купоны, которые можно будет использовать при покупке книг и в сферах туризма, образования и развлечений.

Жители столицы смогут получить данные купоны на публичном аккаунте Центра на платформе WeChat. Использовать их можно будет для получения скидки при совершении платежей.

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Фото: Рейтер
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