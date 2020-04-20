В Пекине открылись более 30% основных туристических зон

Согласно плану возобновления работы туристических объектов, опубликованному ранее городским Управлением культуры и туризма, все вновь открывшиеся объекты расположены на открытом воздухе. Об открытии объектов закрытого типа будет объявлено позднее.

Участки Великой Китайской стены Мутяньюй, Сыматай и Бадалин также оказались среди вновь открывшихся достопримечательностей, сообщает вышеуказанное ведомство.

Как ожидается, туристическая зона "Губэйшуйчжэнь", прилегающая к участку Великой Китайской стены Сыматай в районе Миюнь, вновь будет доступна для посещений 23 апреля.

По словам вице-президента туристической компании "Губэйшуйчжэнь" Цзинь Линьшэна, в зоне будут использоваться онлайн-платежи, электронные билеты и аудиогиды, чтобы избежать перекрестного заражения.

В пекинском Управлении культуры и туризма заявили, что ежедневная посещаемость таких туристических объектов должна быть установлена на уровне не более 30 процентов от максимальной.