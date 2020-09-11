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В Пекине открылась выставка, приуроченная к 600-летию со дня основания Запретного города

В Пекине открылась масштабная выставка, посвященная 600-летию со дня основания Запретного города, сообщает "Синьхуа".



Выставка, которая проходит в бывшей императорской резиденции, а ныне музее Гугун, также известном как Запретный город, состоит из трех секций, охватывающих три исторических периода этого сооружения: строительство города во времена династии Мин (1368–1644 гг.), его реставрация и реконструкция во времена династии Цин (1644–1911 гг.) и его развитие с момента учреждения музея Гугун в 1925 году.

На выставке в общей сложности представлено более 450 культурных памятников и исторических материалов, в том числе и фото. Экспонаты познакомят посетителей с историей взлетов и падений этого бывшего императорского дворца на протяжении шести столетий. Гости выставки получат возможность прикоснуться к очарованию классической китайской архитектуры, узнать о самобытной инженерно-строительной технике и различных принципах традиционной китайской философии, а также смогут насладиться дворцовыми пейзажами разных времен года.




Фото: "Синьхуа"
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