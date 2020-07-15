Выставка "Летящая мечта – в ожидании зимней Олимпиады" открылась на территории оргкомитета зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине. В экспозиции, которая стала первой в серии посвященных будущей Олимпиаде художественных мероприятий, представлено более сорока скульптурных произведений, воспевающих олимпийский дух и красоту зимнего спорта.
Фото: "Синьхуа" / Цзюй Хуаньцзун
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В Пекине открылась выставка, посвященная зимней Олимпиаде-2022
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