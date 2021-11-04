В Пекине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного загрязнения воздуха

Правительство китайской столицы объявило повышенный (желтый) уровень экологической угрозы в связи с сильным загрязнением воздуха, передает ТАСС.
Как уточнили в пекинском метеорологическом управлении, в ближайшие несколько дней местные строительные компании должны остановить работы на открытом воздухе. На крупных автомагистралях необходимо в сутки как минимум на один раз больше, чем обычно, проводить уборку проезжей части. Предприятиям, являющимся источником загрязнения, важно ограничить использование производственного оборудования.
Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется в том случае, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить отметку в 200 мкм на кв. м в течение двух дней подряд.
В стране есть четыре степени экологической опасности - красная (максимальная), оранжевая (высокая), желтая (повышенная) и синяя (средняя).
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