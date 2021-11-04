SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Пекине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного загрязнения воздуха

В Пекине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного загрязнения воздуха

Правительство китайской столицы объявило повышенный (желтый) уровень экологической угрозы в связи с сильным загрязнением воздуха, передает ТАСС.


Как уточнили в пекинском метеорологическом управлении, в ближайшие несколько дней местные строительные компании должны остановить работы на открытом воздухе. На крупных автомагистралях необходимо в сутки как минимум на один раз больше, чем обычно, проводить уборку проезжей части. Предприятиям, являющимся источником загрязнения, важно ограничить использование производственного оборудования.

Оранжевый уровень опасности в Китае объявляется в том случае, если концентрация в атмосфере вредных частиц может превысить отметку в 200 мкм на кв. м в течение двух дней подряд.

В стране есть четыре степени экологической опасности - красная (максимальная), оранжевая (высокая), желтая (повышенная) и синяя (средняя).

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы