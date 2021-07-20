В Пекине начали вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет

Согласно информации портала Sina, на первом этапе прививки получат подростки в возрасте от 15 до 17 лет: уже в этом месяце их ждет первая инъекция. В августе вакцинация начнется среди ребят в возрасте от 12 до 14 лет. Уточняется, что родители или опекуны подростков должны быть поставлены в известность о процессе прививочной кампании и дать свое согласие на вакцинацию ребенка.Препараты против коронавирусной инфекции отныне также получают подростки из некоторых других регионов страны. Так, например, на прошлой неделе Центр по профилактике и контролю заболеваний северо-восточной провинции Хэйлунцзян сообщил, что с нынешнего месяца регион начнет прививать граждан в возрасте 12–17 лет: на первом этапе вакцину получат лица в возрасте от 15 до 17 лет, к концу месяца они должны привиться первой дозой препарата. На втором этапе в августе правительство начнет вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Согласно плану, к концу первого месяца осени обе возрастные группы должны завершить процесс вакцинации.В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в июле могут обеспечить первой дозой препарата от коронавирусной инфекции граждан в возрасте от 15 до 17 лет. В августе – завершить процесс вакцинации для лиц от 15 до 17 лет и обеспечить первым компонентом лекарства детей в возрасте от 12 до 14 лет. Прививочную кампанию граждан в возрасте от 12 до 17 лет в автономном районе планируется завершить к концу октября.К данному моменту правительство Китая разрешило экстренное применение двух вакцин для детей в возрасте от 3 до 17 лет. В июне одобрение получило лекарство CoronaVac, разработанное китайской компанией Sinovac. 16 июля разрешено экстренное использование среди граждан от 3 до 17 лет инактивированного препарата, который разработал Пекинский институт биопрепаратов.