В Пекине детей с трех лет начали вакцинировать от COVID-19

Как уточняет агентство Синьхуа, дети, которые уже переболели коронавирусом, могут быть вакцинированы спустя полгода после перенесенной болезни.Иммунизация данной возрастной группы началась в Пекине в связи с увеличением количества локальных вспышек COVID-19 в Китае. В трех населенных пунктах страны – Эдзин-Ци, Ланьчжоу и Хэйхэ – введены строгие карантинные меры.За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Пекине подтвердили у семерых человек, причем двое из них переносят заболевание бессимптомно. В настоящее время в Пекине в общей сложности насчитывается 25 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.