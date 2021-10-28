В Пекине детей с трех лет начали вакцинировать от COVID-19

Пекинские врачи начали вакцинировать против коронавирусной инфекции детей в возрастной группе от трех до 11 лет, передает ТАСС.
Как уточняет агентство Синьхуа, дети, которые уже переболели коронавирусом, могут быть вакцинированы спустя полгода после перенесенной болезни.
Иммунизация данной возрастной группы началась в Пекине в связи с увеличением количества локальных вспышек COVID-19 в Китае. В трех населенных пунктах страны – Эдзин-Ци, Ланьчжоу и Хэйхэ – введены строгие карантинные меры.
За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Пекине подтвердили у семерых человек, причем двое из них переносят заболевание бессимптомно. В настоящее время в Пекине в общей сложности насчитывается 25 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.