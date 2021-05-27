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В Паттайе планируют отменить карантин для привитых иностранцев в четвертом квартале 2021 года

Власти тайского курортного города Паттайя рассчитывают на возвращение иностранных туристов в четвертом квартале этого года. Как заявил на встрече, посвященной обсуждению планов по открытию города для путешественников, мэр Сонтайя Кунплом, вакцинированным от COVID-19 гостям не нужно будет отправляться на 14-дневный карантин, сообщает ТАСС.


– Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины, будет разрешено въезжать в Паттайю без последующего отправления на двухнедельный карантин. При этом путешественники должны будут оставаться в районах Бангламунг и Саттахип на протяжении недели. Только потом им будет разрешено отправляться в другие места, – приводит газета Bangkok Post слова мэра. В планах властей – завершить к четвертому кварталу вакцинацию не менее 70% местного населения. 

Между тем мэр отметил, что туристы должны прибывать из стран, которые министерство здравоохранения считает территориями с низким уровнем распространения инфекции. Кроме того, им необходимо быть привитыми одобренными в их странах вакцинами не более чем за год до поездки в Паттайю. По его мнению, в числе потенциальных путешественников могут быть туристы из Германии и России. Что касается детей в возрасте до 12 лет, то им необходимо пройти тест на коронавирус за 72 часа до поездки и иметь на руках сертификаты об отсутствии инфекции.

Кунплом пояснил, что туристы должны останавливаться в отелях, имеющих специальные сертификаты (Safety and Health Administration – SHA), которые задают новые гигиенические стандарты в гостиницах и на туристических объектах. Помимо прочего, каждые семь дней во время пребывания в Паттайе туристы должны будут информировать с помощью специального приложения органы здравоохранения о своем состоянии.

Предполагается, что все эти инициативы будут отправлены в министерство здравоохранения на рассмотрение. После этого предложения поступят в центр по борьбе с распространением коронавируса в королевстве для их дальнейшего утверждения в июне.

Фото: pixabay.com
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