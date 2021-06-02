V Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка «Пасхалица на Соборной» пройдет 3 июня в Минске

Как сообщили организаторы фестиваля, перед собором будет царить необыкновенная атмосфера. Можно будет услышать различные произведения в исполнении хоров, музыкальных коллективов и солистов, принять участие в мастер-классах от создателей фестиваля «Радость», а также прочувствовать пасхальное празднование. Как известно, праздник Пасхи длится сорок дней.– говорит. –Фейерверк позитивных эмоций ждет зрителей на концерте победителей международных фестивалей «Мир сделался добрым», международного фестиваля в Черногории, победителей конкурса «Talented kids», детского ансамбля танца Белорусского государственного университета «Лiтарынка». На ярмарке выступят лауреаты международных фестивалей и республиканских конкурсов – инструментальный ансамбль «Кросны», а также трижды лауреат и стипендиат Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи – хор «Brevis».На ярмарке всех желающих бесплатно научат плести корзинки, составлять букеты из шаров или изготовлять изделия из стекла.Фишкой нынешнего фестиваля-ярмарки станет флешмоб. После концерта горожане смогут принять участие в танцевальной программе и сформировать единую большую танцевальную площадку.Фестиваль «Пасхалица на Соборной» начнется в 19:00, вход свободный.