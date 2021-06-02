V Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка «Пасхалица на Соборной» пройдет 3 июня в Минске

Отметить продолжающуюся Пасху на площадке у Свято-Духова кафедрального собора в Минске? Почему бы и нет? По адресу улица Кирилла и Мефодия, 5А соберутся артисты, вокалисты, музыканты, композиторы разных стилей и направлении, а также все, кто любит творчество, музыку, умеет дарить позитивное настроение другим.
Как сообщили организаторы фестиваля, перед собором будет царить необыкновенная атмосфера. Можно будет услышать различные произведения в исполнении хоров, музыкальных коллективов и солистов, принять участие в мастер-классах от создателей фестиваля «Радость», а также прочувствовать пасхальное празднование. Как известно, праздник Пасхи длится сорок дней.
– Отрадно, что фестиваль, стартовавший в 2016 году, сегодня продолжается, – говорит председатель религиозной организации «Братство в честь святого апостола Иоанна Богослова Минской епархии Белорусской православной церкви» Мария Шаплыко. – Нынешняя ярмарка станет не менее насыщенной и запоминающейся. В концертной программе примут участие не только гости, но и воспитанники нашего молодежного хора – вокалисты, получившие высокую оценку жюри проекта X-Factor – Иван Федоров, Мария Алексеенок, Яна Саренкова.
Фейерверк позитивных эмоций ждет зрителей на концерте победителей международных фестивалей «Мир сделался добрым», международного фестиваля в Черногории, победителей конкурса «Talented kids», детского ансамбля танца Белорусского государственного университета «Лiтарынка». На ярмарке выступят лауреаты международных фестивалей и республиканских конкурсов – инструментальный ансамбль «Кросны», а также трижды лауреат и стипендиат Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи – хор «Brevis».
На ярмарке всех желающих бесплатно научат плести корзинки, составлять букеты из шаров или изготовлять изделия из стекла.
Фишкой нынешнего фестиваля-ярмарки станет флешмоб. После концерта горожане смогут принять участие в танцевальной программе и сформировать единую большую танцевальную площадку.
Фестиваль «Пасхалица на Соборной» начнется в 19:00, вход свободный.
Опубликовано:
598
V Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка «Пасхалица на Соборной» пройдет 3 июня в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter