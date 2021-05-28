Специальная комиссия по подготовке законопроекта "Об изменении Конституции Республики Беларусь" создана в Парламенте. Такое решение принято на заседании Совета Палаты представителей.
Изменения предусматривают возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. На сегодняшнем заседании председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко подчеркнул, что Глава государства это предложение поддержал.
– Соответствующий законопроект об изменении Конституции был вчера внесен Президентом в Палату представителей. В соответствии с регламентом Палаты представителей для работы над законопроектом нам необходимо создать специальную комиссию, – отметил он.
По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктора Свилло, законопроект должен быть готов к 4 июня, принят в первом чтении уже на этой сессии, во втором – не ранее чем через три месяца. Следующая сессия Палаты представителей Национального собрания должна открыться в начале октября.
Депутат отметил, что в состав специальной комиссии вошли люди с большим опытом. Возглавил ее председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.
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В Парламенте создана специальная комиссия по подготовке законопроекта "Об изменении Конституции Республики Беларусь"
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