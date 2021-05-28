В Парламенте создана специальная комиссия по подготовке законопроекта "Об изменении Конституции Республики Беларусь"

Изменения предусматривают возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. На сегодняшнем заседании председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко подчеркнул, что Глава государства это предложение поддержал.отметил он.По словам заместителя председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктора Свилло, законопроект должен быть готов к 4 июня, принят в первом чтении уже на этой сессии, во втором – не ранее чем через три месяца. Следующая сессия Палаты представителей Национального собрания должна открыться в начале октября.Депутат отметил, что в состав специальной комиссии вошли люди с большим опытом. Возглавил ее председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.