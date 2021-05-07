Сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва было принято решение о проведении 10 июня парламентских слушаний на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования".
– Образование в нашей стране находится в центре приоритетных государственных интересов. От состояния образовательной системы во многом зависят будущее государства, его экономическое развитие, уровень благосостояния общества, социальная стабильность. Именно система образования дает стране грамотных, всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов. И мы должны делать все необходимое для повышения престижа педагогического труда, в том числе путем увеличения заработной платы работников отрасли, раскрепощения педагогических инициатив, обновления содержания школьного обучения, преодоления отрыва профессионального образования от потребностей практики, – сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.
Сейчас в Палате представителей ведется работа по подготовке проекта закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" ко второму чтению.
– Именно поэтому Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке предлагает провести 10 июня открытые парламентские слушания. В процессе их подготовки и проведения мы сможем не только обсудить конкретные изменения и дополнения в действующие законодательные и нормативные правовые документы, но и определить стратегические направления развития национальной системы непрерывного образования на ближайшую и долгосрочную перспективу, – подчеркнул Игорь Марзалюк.
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В Парламенте пройдут слушания о совершенствовании системы образования
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