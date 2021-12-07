В парламент Кыргызстана войдут шесть политических партий

Для прохождения в парламент политическим силам необходимо было преодолеть барьер в 5%. Это смогли сделать три провластные партии – "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна – Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), а также центристские "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс".Официальные результаты (на основе ручного пересчета бюллетеней) Центризбирком обязан объявить до 18 декабря. Если не произойдет изменений, "Ата-Журт – Кыргызстан" получит 15 мандатов, "Ишеним" – 12, "Ынтымак" – 9, "Альянс" – 7, "Бутун Кыргызстан" – 6 и "Ыйман Нуру" – 5.Выборы в парламент Кыргызстана состоялись по смешанной системе: 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 – в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в парламенте претендовали 1,3 тысячи человек. Явка составила около 35% (из 3,7 млн избирателей).Напомним, что предыдущие парламентские выборы в стране прошли осенью 2020-го. Однако после оглашения их результатов в Кыргызстане начались массовые демонстрации. ЦИК признал выборы недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства, в республике сменились президент и правительство.