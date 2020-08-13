В парке развлечений Disney в США появилось место для сбора анализов на коронавирус

Тесты будут делать аниматорам, которые играют сказочных персонажей, пишет ТАСС.

Walt Disney World Resort в штате Флорида дало согласие выделить место для организации пункта сбора анализов на коронавирусную инфекцию у аниматоров, исполняющих роли сказочных персонажей.

– Мы последовательно настаивали на том, что тестирование является важной составной частью обеспечения безопасности исполнителей на их рабочем месте. Сегодня я рада была узнать, что Disney World согласился с такой постановкой вопроса, – отметили в местном профсоюзе.