В парке Горького заработают новые зоны развлечений

Архивное фото

Об этом рассказал генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.Поляна сказок расположится напротив аттракционов «Автодром» и «Комната страха». Там появятся фигуры сказочных персонажей из дерева, избушки и другие интересные элементы.Уже практически завершен монтаж игрового комплекса в виде большого корабля. Поиграть там маленькие гости парка смогут уже 3 июля.В День Независимости в парк Горького к 12:00 приглашают на районное праздничное мероприятие.