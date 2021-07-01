В столичном парке имени Максима Горького устанавливаются новинки – деревянные скульптуры для поляны сказок, оборудуется также игровая площадка в виде корабля, сообщает агентство Минск-Новости.
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Об этом рассказал генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.
Поляна сказок расположится напротив аттракционов «Автодром» и «Комната страха». Там появятся фигуры сказочных персонажей из дерева, избушки и другие интересные элементы.
Уже практически завершен монтаж игрового комплекса в виде большого корабля. Поиграть там маленькие гости парка смогут уже 3 июля.
В День Независимости в парк Горького к 12:00 приглашают на районное праздничное мероприятие.
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В парке Горького заработают новые зоны развлечений
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