В брестских парках аттракционы заработают для посетителей уже 1 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.
– Несмотря на установившуюся не самую благоприятную погоду, ведем подготовку к началу сезона в городских парках. Дата традиционна – 1 мая. Сейчас все действующие аттракционы в парках по улице Ленина (17 единиц) и Воинов-интернационалистов (10 единиц) прошли технический осмотр и получили допуск к эксплуатации, – отметил Александр Рогачук.
В парках подходят к концу мероприятия по благоустройству территории и обновлению инфраструктуры. Планируется высадить около 2 тыс. цветов и кустарников. Кроме того, в Бресте может появиться небольшой передвижной аттракцион. Использовать новинку планируют круглый год, в том числе и на выездных мероприятиях.
Кроме того, в нынешнем сезоне у жителей и гостей Бреста появится возможность приобретать билеты на аттракционы в кассах через электронную систему расчетов "Оплати".
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В парках Бреста аттракционы заработают 1 мая
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