В парках Бреста аттракционы заработают 1 мая

отметил Александр Рогачук.В парках подходят к концу мероприятия по благоустройству территории и обновлению инфраструктуры. Планируется высадить около 2 тыс. цветов и кустарников. Кроме того, в Бресте может появиться небольшой передвижной аттракцион. Использовать новинку планируют круглый год, в том числе и на выездных мероприятиях.Кроме того, в нынешнем сезоне у жителей и гостей Бреста появится возможность приобретать билеты на аттракционы в кассах через электронную систему расчетов "Оплати".