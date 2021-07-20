Сегодня в Париже произошло возгорание вблизи Матиньонского дворца, который является резиденцией премьер-министра Франции, передает ТАСС.
Как уточнила радиостанция France Bleu, на месте инцидента в настоящий момент работают пожарные расчеты. Отмечается, что возгорание зафиксировали в строении, которое находится на реставрации. Причина пожара в настоящее время неизвестна. К Матиньонскому дворцу огонь не приблизится.
По информации парижской пожарной службы, пожар произошел на улице Варенн в седьмом округе Парижа, где также располагаются посольство Италии и Музей Родена. Телефон посольства пока не отвечает.
Фото: francebleu.fr
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В Париже вблизи резиденции премьер-министра Франции начался пожар
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