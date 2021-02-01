В Париже Сена вышла из берегов

Из-за сильных дождей уровень воды в реке Сене повысился за последние несколько дней. Некоторые набережные, в том числе рядом с Лувром, закрыты, сообщает РИА Новости.
По сообщению мэрии, в понедельник уровень воды в Сене поднялся до четырех метров. Прогнозируется повышение уровня воды и в ближайшие дни.
Для безопасности несколько зон сейчас перекрыты. Это касается зоны в районе моста Bir-Hakeim, участка недалеко от сада Тюильри, Лебединого острова.
– Служба прогнозирования наводнений повысила рейтинг метеоопасности до желтого для Парижа. Этот уровень аналогичен риску наводнения или быстрому подъему уровня воды, который не причиняет значительного ущерба, но требует особой бдительности, – сказано в сообщении мэрии французской столицы.
В январе 2018 года уровень воды в Сене поднимался до 5,88 метра, а во время наводнения в январе 1910 года была достигнута отметка 8,62 метра.
Фото: pixabay.com
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