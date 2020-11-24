Столицы европейских стран начинают сиять яркими огнями, сообщает Белтелерадиокомпания.
Фото: bestprivateguides.com
Накануне рождественский сезон открыли и в Париже. Правда, торжественная церемония включения праздничной иллюминации прошла в режиме онлайн. За тем, как зажигаются гирлянды на 400 деревьях Елисейских Полей, наблюдали более пятидесяти тысяч человек.
Рождественские огни уже засияли и в Берлине: засветились Бранденбургские ворота и центральные улицы города.
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В Париже открыли рождественский сезон
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