В Париже открыли рождественский сезон

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Накануне рождественский сезон открыли и в Париже. Правда, торжественная церемония включения праздничной иллюминации прошла в режиме онлайн. За тем, как зажигаются гирлянды на 400 деревьях Елисейских Полей, наблюдали более пятидесяти тысяч человек.Рождественские огни уже засияли и в Берлине: засветились Бранденбургские ворота и центральные улицы города.