В Париже мусорщики устроили погром в мэрии

Как отметил мэр округа Жером Куме, в мэрию попало около 40 человек. Они перевернули мусорные баки, разбросали несколько сотен килограммов документов по холлам и лестницам, повредили мебель. В результате вторжения также испорчены и уничтожены многие документы, в том числе из его центра вакцинации против коронавирусной инфекции.Мэр округа раскритиковал акцию на своей странице в Twitter.заявил Жером Куме.На видеоролике, опубликованном в Twitter мэра округа, видно, как несколько мужчин разбрасывают мусорные баки во дворе мэрии и размещают сотни документов в коридорах и вестибюле.Фото из Twitter-аккаунта Жерома Куме