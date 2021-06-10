Выступающие против реформы государственной службы мусорщики пробрались в мэрию тринадцатого округа столицы Франции и устроили погром. Об этом сообщает издание Lefigaro.
Как отметил мэр округа Жером Куме, в мэрию попало около 40 человек. Они перевернули мусорные баки, разбросали несколько сотен килограммов документов по холлам и лестницам, повредили мебель. В результате вторжения также испорчены и уничтожены многие документы, в том числе из его центра вакцинации против коронавирусной инфекции.
Мэр округа раскритиковал акцию на своей странице в Twitter.
– Насилие, кража и нанесение ущерба не должны считаться законными действиями. Я их решительно осуждаю, – заявил Жером Куме.
На видеоролике, опубликованном в Twitter мэра округа, видно, как несколько мужчин разбрасывают мусорные баки во дворе мэрии и размещают сотни документов в коридорах и вестибюле.
Фото из Twitter-аккаунта Жерома Куме
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В Париже мусорщики устроили погром в мэрии
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