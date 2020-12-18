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В Палате представителей во втором чтении приняли новые проекты КоАП и ПИКоАП

На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты во втором чтении приняли во втором чтении новые проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. 


После принятия в первом чтении проекты КоАП и ПИКоАП были значительно доработаны с учетом замечаний и предложений, высказанных депутатами Палаты представителей, заинтересованными государственными органами, иными организациями, представителями бизнес-сообщества, научными учреждениями, гражданами.

Как рассказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая, только при подготовке проектов к первому чтению поступило более 800 предложений. 

- В проектах кодексов значительное количество составов административных правонарушений подверглось корректировкам. Порядка половины из них зазвучали по-новому. Были осовременены отдельные подходы, исключены неактуальные составы административных правонарушений, изменены подходы к системе наказаний, - сказала депутат. 

Парламентарий отметила отдельный подход к ответственности несовершеннолетних:

- Если в прошлом законопроекте была всего лишь одна статья, то сейчас целая глава посвящена данной сфере правоотношений. Более того, сделан значительный уклон к применению мер воспитательного характера вплоть до ограничения досуга, назначения такого вида воздействия к несовершеннолетнему, как принесение извинений потерпевшему. Воспитательный уклон и идеология Кодекса направлены на повышение правосознания, на формирование правовой культуры, уважения к закону и другим членам общества. 


Новшеством Кодекса является введение нового института ответственности - общественные работы. 

- Исправительные работы, которые раньше были включены в Кодекс, исключены. На сегодня лицо, которое отвечает требованиям к субъекту ответственности, будет выполнять работы на благо общества для того, чтобы загладить причиненный вред, - пояснила председатель Постоянной комиссии. 

Изменился подход к перечню органов, которые уполномочены вести административный процесс. Количество их значительно сокращено, пересмотрены подходы, исходя из действующей  компетенции. 

- Предлагается из компетенции организации  жилищно-коммунального хозяйства передать право на ведение административного процесса, связанного с нарушением права пользования жилым помещением, органам милиции, поскольку они располагают в достаточной мере властными полномочиями. Это соответствует времени и характеру совершаемых  правонарушений в ночное время, доступу в жилые помещения. Полагаем, такой подход будет оптимальным для того чтобы урегулировать эту сферу правоотношений, - считает Светлана Любецкая. 

Значительно либерализованы общие подходы к назначению наказания в отношении физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, сообщила депутат:

- Но к части составов административных правонарушений, которые касаются обеспечения общественного порядка, сферы налогов, оборота и рынка ценных бумаг, таможенных правонарушений, подходы остались достаточно серьёзные. 

Фото: БЕЛТА
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