В Палате представителей во втором чтении приняли новые проекты КоАП и ПИКоАП

На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты во втором чтении приняли во втором чтении новые проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.
После принятия в первом чтении проекты КоАП и ПИКоАП были значительно доработаны с учетом замечаний и предложений, высказанных депутатами Палаты представителей, заинтересованными государственными органами, иными организациями, представителями бизнес-сообщества, научными учреждениями, гражданами.
Как рассказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая, только при подготовке проектов к первому чтению поступило более 800 предложений.
- В проектах кодексов значительное количество составов административных правонарушений подверглось корректировкам. Порядка половины из них зазвучали по-новому. Были осовременены отдельные подходы, исключены неактуальные составы административных правонарушений, изменены подходы к системе наказаний, - сказала депутат.
Парламентарий отметила отдельный подход к ответственности несовершеннолетних:
- Если в прошлом законопроекте была всего лишь одна статья, то сейчас целая глава посвящена данной сфере правоотношений. Более того, сделан значительный уклон к применению мер воспитательного характера вплоть до ограничения досуга, назначения такого вида воздействия к несовершеннолетнему, как принесение извинений потерпевшему. Воспитательный уклон и идеология Кодекса направлены на повышение правосознания, на формирование правовой культуры, уважения к закону и другим членам общества.
Новшеством Кодекса является введение нового института ответственности - общественные работы.
- Исправительные работы, которые раньше были включены в Кодекс, исключены. На сегодня лицо, которое отвечает требованиям к субъекту ответственности, будет выполнять работы на благо общества для того, чтобы загладить причиненный вред, - пояснила председатель Постоянной комиссии.
Изменился подход к перечню органов, которые уполномочены вести административный процесс. Количество их значительно сокращено, пересмотрены подходы, исходя из действующей компетенции.
- Предлагается из компетенции организации жилищно-коммунального хозяйства передать право на ведение административного процесса, связанного с нарушением права пользования жилым помещением, органам милиции, поскольку они располагают в достаточной мере властными полномочиями. Это соответствует времени и характеру совершаемых правонарушений в ночное время, доступу в жилые помещения. Полагаем, такой подход будет оптимальным для того чтобы урегулировать эту сферу правоотношений, - считает Светлана Любецкая.
Значительно либерализованы общие подходы к назначению наказания в отношении физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, сообщила депутат:
- Но к части составов административных правонарушений, которые касаются обеспечения общественного порядка, сферы налогов, оборота и рынка ценных бумаг, таможенных правонарушений, подходы остались достаточно серьёзные.
Фото: БЕЛТА
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В Палате представителей во втором чтении приняли новые проекты КоАП и ПИКоАП
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