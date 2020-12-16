На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты в первом чтении приняли законопроект «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».
Законопроектом предусматривается комплексное урегулирование вопросов уплаты взносов на государственное социальное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси, определение правовых основ осуществления уплаты обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей.
– На сегодняшний день у нас есть ряд нормативных правовых актов, которые регулируют данную область, и необходимо было их систематизировать, чтобы это был один комплексный закон. Что касается нововведений, то предлагается использование автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств как плательщиками взносов, так и органами фонда при взыскании взносов, – рассказал член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Валерий Стрельченок.
По его словам, предлагается также ввести новую категорию плательщиков – это организации, которые обеспечивали денежным довольствием военнослужащих срочной военной службы.
–Закрепляется такая категория плательщиков, как самозанятые граждане. Также к работающим будут относиться лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, находящиеся в местах лишения свободы, если они выполняют оплачиваемую работу, – отметил парламентарий.
Законопроектом будет определен порядок восстановления нарушенных пенсионных прав физического лица при уголовном процессе:
– Допустим, если уголовное преследование было прекращено, либо если суд вынес оправдательный приговор, либо было необоснованное привлечение к уголовной ответственности и дальнейшая реабилитация, – пояснил депутат.
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В Палате представителей в первом чтении приняли законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения
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Фото: Александр КУШНЕР