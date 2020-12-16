В Палате представителей в первом чтении приняли законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения

Законопроектом предусматривается комплексное урегулирование вопросов уплаты взносов на государственное социальное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси, определение правовых основ осуществления уплаты обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей.– рассказалПо его словам, предлагается также ввести новую категорию плательщиков – это организации, которые обеспечивали денежным довольствием военнослужащих срочной военной службы.– отметил парламентарий.Законопроектом будет определен порядок восстановления нарушенных пенсионных прав физического лица при уголовном процессе:– пояснил депутат.