Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.52
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Палате представителей ратифицировали протокол о ценах на российский газ

В Палате представителей ратифицировали протокол о ценах на российский газ

Документом вносятся изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Вопрос о ратификации протокола депутаты рассмотрели на заседании весенней сессии. 


Беларусь и "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год в середине февраля. Действие межправительственного соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. Протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Уровень фиксированной цены на российский газ для Беларуси в текущем году составит 127 долларов за 1 тыс. куб.м. 

— В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусской стороной проинициирован перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости предоставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Существенные условия реализации данного механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной, — отметил министр энергетики Виктор Каранкевич. 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Виталий ГИЛЬ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Минздрав установил нормы единовременной продажи в аптеках некоторых товаров
Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка предъявлено обвинение
Лукашенко о потреблении электроэнергии: людей надо стимулировать
Стали известны подробности состояния Надежды Бабкиной
У 71-летнего руководителя «Ералаша» родился сын
В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, ограничения на посещение лесов действуют в 60 регионах
Частные компании помогают учреждениям образования в покупке защитных средств
В субботу в Беларуси без осадков и от -3 до +14, в понедельник — до 23 тепла
Мелания Трамп обратилась к американцам с просьбой носить маски
«Девушка, солнышко, правда ведь, все будет хорошо?» Наш корреспондент дежурила на инфолинии Красного Креста для пожилых людей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Божия роса
Еврогруппа согласовала план по спасению экономики ЕС
Шахматная жизнь в стране не утихает
Доказана гипотеза Эйнштейна о влиянии гравитации на течение времени
Лексус, Бентли, Тесла — американцы все чаще дают детям «автомобильные» имена
Стало известно, откуда "Белнефтехим" ждет поставки нефти в апреле
Выслушать каждого и оказать содействие в решении проблем: Виктор Ананич провел прием граждан
Toyota выпустила автомобиль специально для женщин
Лихтенштейн приступит к смягчению карантина в конце апреля
Харви Вайнштейн выздоровел и продолжит отбывать 23-летнее заключение
И ведь соглашались на условия: минчанин брал 100-процентную предоплату за кухни и исчезал
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ