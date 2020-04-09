В Палате представителей ратифицировали протокол о ценах на российский газ

Документом вносятся изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Вопрос о ратификации протокола депутаты рассмотрели на заседании весенней сессии.





Беларусь и "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год в середине февраля. Действие межправительственного соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. Протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Уровень фиксированной цены на российский газ для Беларуси в текущем году составит 127 долларов за 1 тыс. куб.м.

— В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусской стороной проинициирован перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости предоставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Существенные условия реализации данного механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной, — отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.