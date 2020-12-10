На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.
Отвечая на вопросы журналистов, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Татьяна Автухова рассказала, что ратификация Договора дает возможность государствам – членам ЕАЭС подавать одну заявку в национальное патентное агентство любой страны – участницы союза. В Беларуси таким агентством выступает Национальный центр интеллектуальной собственности.
– Ратификация Договора предоставляет возможность заявителям удешевить подачу заявки по отношению к суммарной стоимости подачи в каждое национальное агентство и при этом упрощает и ускоряет процедуру правовой охраны товарного знака, – отметила депутат.
По ее словам, в Договоре также прописано информационное взаимодействие между национальными патентными агентствами каждого государства.
– Создание такой региональной системы становится более привлекательным средством индивидуализации продукции для товаропроизводителей, имеющих потенциал развития продаж в рамках ЕАЭС, – сказала Татьяна Автухова.
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В Палате представителей ратифицировали Договор о товарных знаках ЕАЭС
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Фото: Александр КУШНЕР