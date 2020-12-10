Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Палате представителей ратифицировали Договор о товарных знаках ЕАЭС

В Палате представителей ратифицировали Договор о товарных знаках ЕАЭС

На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. 


Отвечая на вопросы журналистов, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Татьяна Автухова рассказала, что ратификация Договора дает возможность государствам – членам ЕАЭС подавать одну заявку в национальное патентное агентство любой страны – участницы союза. В Беларуси таким агентством выступает Национальный центр интеллектуальной собственности. 

– Ратификация Договора предоставляет возможность заявителям удешевить подачу заявки по отношению к суммарной стоимости подачи в каждое национальное агентство и при этом упрощает и ускоряет процедуру правовой охраны товарного знака, – отметила депутат. 

По ее словам, в Договоре также прописано информационное взаимодействие между национальными патентными агентствами каждого государства.

– Создание такой региональной системы становится более привлекательным средством индивидуализации продукции для товаропроизводителей, имеющих потенциал развития продаж в рамках ЕАЭС, – сказала Татьяна Автухова. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Белла Хадид в съемке для британского Vogue
Посол Молчан и торговое предприятие «Венбелком» обсудили реализацию белорусско-венесуэльских инициатив
В Бресте на борьбу с гололедом направлены 180 человек и 15 единиц техники
Депутаты во втором чтении приняли поправки в закон о государственных символах
В iPhone 13 могут вернуть сканер отпечатков пальцев из-за COVID-19
Депутаты во втором чтении приняли поправки в Кодекс о недрах
Контакты 1-го уровня смогут получить больничные листы на дому – Минздрав
На 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности
Беларусь и Чехия договорились провести межмидовские консультации в 2021 году
Лукашенко обсудил с министром обороны и начальником Генштаба планирование применения региональной группировки войск Беларуси и России
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Продолжим урок физкультуры
В Армении протестующие пытаются попасть в здание правительства
В Гомеле праздничную иллюминацию включат 11 декабря
Для желающих быстро похудеть: эксперты назвали 7 простых способов снижения аппетита
В Палате представителей ратифицировали Договор о товарных знаках ЕАЭС
В Мозыре иномарка сбила на переходе двоих детей
Депутаты в первом чтении приняли поправки в законы по вопросам медиации
Назван продукт, который увеличивает продолжительность жизни на четверть
Мужчина отправился на рыбалку и провалился под лед
Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
Умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как самому стать полицаем
В Светлогорском районе пропавшего мужчину нашли на проселочной дороге
В Солигорском районе без газоснабжения оставались более 220 частных жилых домов
В Любанском районе произошел прорыв трубопровода – более 760 зданий остались без воды
Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы
Лукашенко: мы переживаем очень трудный период становления белорусского государства, и это связано со сменой поколений
Карточки, монстры и истории. В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью
Лукашенко – коллективу БНТУ: вы производите востребованную на мировом рынке продукцию, и это дорогого стоит
В США неизвестный угрожал взорвать офис демократов – мужчина задержан
Сегодня утром в Минске горел автомобиль
Для здоровья и долголетия: ученые разработали особые рецепты шоколада и кексов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шестой сон Веры Павловны
Тела супругов без признаков жизни обнаружены в шалаше около Лиды
Лукашенко приехал в БНТУ поздравить университет с 100-летием
Специалист назвала самые вредные для мозга продукты
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Завершился групповой раунд футбольной Лиги чемпионов
Ирина Довгало: Помните о правах, пользуйтесь правом... Но! Не забывайте об обязанностях
Ученые назвали бесполезный способ защиты от COVID-19
В Индии продолжается поиск причин внезапной болезни: что известно на данный момент?
Тело младенца нашли в мусорном баке в Витебске
Лига чемпионов: когда футбол отходит на второй план
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Ростом движет молоко
В сумке миорского почтальона Татьяны Шокель письма, газеты и… пряники
В субботу более 1,5 тысячи минчан примут военную присягу
15 фактов о футболе, которые вы могли не знать
Авторы
СКАНИРУЙТЕ