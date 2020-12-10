В Палате представителей ратифицировали Договор о товарных знаках ЕАЭС

Отвечая на вопросы журналистов, член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Татьяна Автухова рассказала, что ратификация Договора дает возможность государствам – членам ЕАЭС подавать одну заявку в национальное патентное агентство любой страны – участницы союза. В Беларуси таким агентством выступает Национальный центр интеллектуальной собственности., – отметила депутат.По ее словам, в Договоре также прописано информационное взаимодействие между национальными патентными агентствами каждого государства., – сказала Татьяна Автухова.